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Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон: обзор матча 22 сентября 2019
Кристал Пэлас
22.09.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
46'
Л. Дендокер (АГ)
90+5'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
А. Траоре
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Д. МакАртур
83'
76'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Р. Хименес
73'
Вторая желтая
Р. Сайсс
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
69'
65'
Замена
П. Нету
️️️️
Л. Дендокер
Желтая карточка
Ж. Айю
62'
57'
Замена
Р. Невеш
️️️️
М. Доэрти
48'
Желтая карточка
Р. Сайсс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Дендокер
46'
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
44'
Желтая карточка
К. Коди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
12
Сахо
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
2
Доэрти
29
Сайсс
30
Боли
17
Кастро
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
11
МакАртур
16
МакКарти
16
МакКарти
11
МакАртур
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
2
Доэрти
21
Невеш
21
Невеш
2
Доэрти
18
Дендокер
7
Нету
7
Нету
18
Дендокер
9
Хименес
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Хименес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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