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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Торонто
Лос-Анджелес - Торонто: обзор матча 22 сентября 2019
Лос-Анджелес
22.09.2019, воскресенье, 05:30
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Торонто
90+5'
К. Вела (П)
19'
Ц. Эндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Торонто
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вела
90'
+5
Желтая карточка
С. Бейташур
43'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ц. Эндо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Торонто
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Лос-Анджелес
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
3-1
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
10
Вела
1-5
17
Мавинга
4
Брэдли
47
Эндо
8
Посуэло
21
Осорио
8
Дельгадо
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Торонто
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Лос-Анджелес - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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