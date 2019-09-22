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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 сентября 2019
Вест Бромвич
22.09.2019, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
4 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
19'
М. Филлипс
70'
Д. Ферлонг
74'
М. Филлипс
89'
С. Аджайи
35'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 4:1!
С. Аджайи
Пас отдал
М. Перейра
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Г. Диангана
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ферлонг
Пас отдал
Г. Диангана
70'
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
Пас отдал
Э. Качунга
ГОЛ! 1:0!
М. Филлипс
Пас отдал
Ч. Остин
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
19
Грэйди Диангана
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-1-3-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
25
Филлипс
10
Перейра
32
Остин
3-2-1-1-2
26
Шиндлер
4
Элфик
94
Хадергьонай
99
Чалоба
5
Конголо
6
Хогг
10
Качунга
9
Грант
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
31
Джонатан Бонд
ВР
19
Грэйди Диангана
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
27
Адама Дьякаби
ЛВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
19
Грэйди Диангана
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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