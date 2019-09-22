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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Сочи
Динамо - Сочи: обзор матча 22 сентября 2019
Динамо
22.09.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Сочи
50'
С. Игбун
63'
С. Игбун
31'
А. Заболотный
65'
М. Мевля
90+1'
А. Карапетян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Сочи
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
А. Карапетян
88'
Желтая карточка
Д. Лагатор
76'
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Заболотный
73'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Мостовой
Замена
В. Грулев
️️️️
Жоаозиньо
73'
66'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Д. Полоз
65'
ГОЛ! 2:2!
М. Мевля
ГОЛ! 2:1!
С. Игбун
Пас отдал
Р. Евгеньев
63'
Желтая карточка
Жоаозиньо
58'
56'
Желтая карточка
А. Заболотный
ГОЛ! 1:1!
С. Игбун
Пас отдал
С. Шиманьски
50'
Замена
К. Панченко
️️️️
С. Паршивлюк
46'
Замена
Г. Морозов
️️️️
М. Филипп
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Мостовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Лещук
4
Евгеньев
44
Шунич
18
Паршивлюк
77
Каборе
34
Рауш
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
17
Шиманьски
44
Игбун
26
Филипп
4-1-2-2-1
35
Джанаев
45
Миладинович
99
Новосельцев
32
Мевля
30
Кудряшов
20
Померко
94
Лагатор
16
Нобоа
7
Полоз
77
Мостовой
91
Заболотный
22
Жоаозиньо
27
Грулев
27
Грулев
22
Жоаозиньо
26
Филипп
18
Морозов
18
Морозов
26
Филипп
18
Паршивлюк
8
Панченко
8
Панченко
18
Паршивлюк
7
Полоз
3
Набиуллин
3
Набиуллин
7
Полоз
77
Мостовой
18
Бурмистров
18
Бурмистров
77
Мостовой
91
Заболотный
87
Карапетян
87
Карапетян
91
Заболотный
Остались в запасе
Динамо
Сочи
1
Антон Шунин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Динамо - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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