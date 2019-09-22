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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Локомотив
Оренбург - Локомотив: обзор матча 22 сентября 2019
Оренбург
22.09.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив
69'
Ф. Рогич
90+3'
А. Кулишев
10'
Д. Баринов
48'
Ф. Смолов (П)
88'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Локомотив
ГОЛ! 2:3!
А. Кулишев
Пас отдал
А. Чуканов
90'
+3
90'
Замена
Б. Идову
️️️️
Д. Баринов
88'
ГОЛ! 1:3!
Эдер
Пас отдал
Ж. Мариу
Замена
А. Чуканов
️️️️
Ф. Рогич
88'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Р. Алвеш
80'
76'
Желтая карточка
А. Коломейцев
75'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:2!
Ф. Рогич
Пас отдал
А. Малых
69'
68'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Г. Крыховяк
67'
Травма
Г. Крыховяк
Замена
В. Афонин
️️️️
Ж. Скофлек
64'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Смолов
45'
+1
Желтая карточка
Д. Живоглядов
33'
Желтая карточка
В. Игнатьев
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баринов
Пас отдал
Г. Крыховяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
6
Филип Рогич
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Климович
31
Зотов
26
Радакович
29
Шахов
32
Терехов
12
Малых
6
Рогич
33
Мишкич
16
Алвеш
27
Скофлек
21
Деспотович
4-3-1-1-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
26
Серкейра
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
90
Смолов
16
Алвеш
32
Кулишев
32
Кулишев
16
Алвеш
6
Рогич
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Рогич
27
Скофлек
8
Афонин
8
Афонин
27
Скофлек
6
Баринов
30
Идову
30
Идову
6
Баринов
20
Крыховяк
18
Коломейцев
18
Коломейцев
20
Крыховяк
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
5
Владимир Москвичев
ОП
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Оренбург - Локомотив
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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