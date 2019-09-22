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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Эйпен
Стандард - Эйпен: обзор матча 22 сентября 2019
Стандард
22.09.2019, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Эйпен
6'
К. Лайфис
27'
А. Болевич
61'
А. Болевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Эйпен
83'
Вторая желтая
Ж. Амат
65'
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 3:0!
А. Болевич
61'
38'
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ! 2:0!
А. Болевич
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Лайфис
Пас отдал
З. Ванхесден
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Эйпен
22
Сиб Блондель
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Эйпен
24
Йенс Колс
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
2-3-2
13
Ванхесден
23
Войвода
34
Лайфис
22
Бастьен
12
Бокади
7
Болевич
17
Лестьенн
4-1-1-2
4
Кох
32
Бек
5
Амат
22
Блондель
6
Эзатолахи
7
Пеньяранда
9
Баутиста
19
Болинжи
Остались в запасе
Стандард
Эйпен
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
24
Йенс Колс
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
24
Йенс Колс
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Стандард - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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2024.06.18 16:50
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