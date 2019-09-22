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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Орландо Сити
Динамо Хьюстон - Орландо Сити: обзор матча 22 сентября 2019
Динамо Хьюстон
22.09.2019, воскресенье, 03:30
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Орландо Сити
6'
Д. Дуайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Хьюстон - Орландо Сити
59'
Желтая карточка
К. Игита
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дуайер
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
7
Кристиан Игита
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
10
Томас Мартинес
ЦП
Орландо Сити
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
3-2-1
31
Уиллис
5
Струна
3
Фигероа
27
Гарсия
7
Бисли
15
МакНамара
19
Манотас
1-1-3-1-1
12
Роу
22
Сане
32
Мендес
7
Игита
10
Перейра
4
Джонсон
17
Нани
14
Дуайер
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Орландо Сити
1
Тайлер Дерич
ВР
10
Томас Мартинес
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
10
Томас Мартинес
ЦП
Остались в запасе
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Динамо Хьюстон - Орландо Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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