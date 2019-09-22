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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Арис
ПАОК - Арис: обзор матча 22 сентября 2019
ПАОК
22.09.2019, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Арис
6'
Л. Матос
4'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Арис
78'
Желтая карточка
Б. Идейе
71'
Вторая желтая
Л. Саша
Вторая желтая
Л. Матос
67'
64'
Желтая карточка
Б. Гама
38'
Желтая карточка
Л. Саша
Желтая карточка
Ч. Акпом
30'
Желтая карточка
Л. Матос
29'
ГОЛ! 1:1!
Л. Матос
6'
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Й. Фетфацидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Арис
69
Михай Корхут
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Арис
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
3-1-1-2
1
Пасхалакис
15
Креспо
15
Варела
3
Лео Матос
10
Пелкас
8
Лео Жаба
21
Бисесвар
29
Акпом
2-3-1
69
Корхут
31
Роуз
16
Гама
10
Фетфацидис
88
Саша
12
Идейе
Остались в запасе
ПАОК
Арис
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ПАОК - Арис
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
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