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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 22 сентября 2019
ЦСКА
22.09.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
32'
Н. Влашич (П)
37'
Ф. Чалов
41'
Н. Влашич
57'
М. Берг
60'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
90'
+6
Желтая карточка
А. Мартынович
Желтая карточка
Н. Влашич
90'
+5
Замена
К. Марадишвили
️️️️
И. Ахметов
90'
+2
72'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Кайо
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
64'
60'
ГОЛ! 3:2!
М. Берг
Пас отдал
Вандерсон
58'
Желтая карточка
М. Сулейманов
57'
ГОЛ! 3:1!
М. Берг
Пас отдал
А. Мартынович
46'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
46'
Замена
М. Берг
️️️️
Д. Скопинцев
ГОЛ! 3:0!
Н. Влашич
41'
40'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Н. Влашич
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Влашич
32'
Желтая карточка
И. Ахметов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЛП
47
Даниил Уткин
ЦП
94
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
62
Карпов
6
Фернандес
18
Кучаев
97
Ахметов
8
Бистрович
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
3-2-2-2
39
Сафонов
31
Кайо
5
Фьолусон
14
Мартынович
89
Стоцкий
7
Скопинцев
47
Уткин
8
Ольссон
39
Ари
94
Вандерсон
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
97
Ахметов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
97
Ахметов
31
Кайо
88
Камболов
88
Камболов
31
Кайо
7
Скопинцев
33
Берг
33
Берг
7
Скопинцев
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
12
Максим Елеев
ПЗ
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
12
Максим Елеев
ПЗ
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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