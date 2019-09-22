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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 22 сентября 2019
Лацио
22.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Парма
8'
Ч. Иммобиле
67'
А. Марушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
90'
+1
Желтая карточка
С. Якопони
ГОЛ! 2:0!
А. Марушич
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
67'
61'
Желтая карточка
А. Барилла
Желтая карточка
Л. Лейва
47'
24'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
26
Раду
5
Фелипе
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-1-3-1-1
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
2
Якопони
3
Пеццелла
16
Бругман
20
Барилла
21
Кулушевски
23
Эрнани
27
Жервиньо
45
Инглесе
Остались в запасе
Лацио
Парма
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
23
Маттео Скоццарелла
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лацио - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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