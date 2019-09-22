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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 22 сентября 2019
Аталанта
22.09.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
84'
Й. Иличич
90+5'
Т. Кастань
24'
Х. Луис Паломино (АГ)
66'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
ГОЛ! 2:2!
Т. Кастань
90'
+5
90'
Желтая карточка
Б. Дронговски
88'
Желтая карточка
К. Боатенг
86'
Замена
Л. Венути
️️️️
Дальберт
Замена
Г. Арана
️️️️
Р. Госенс
85'
ГОЛ! 1:2!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Гомес
84'
77'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Ф. Кьеза
Желтая карточка
М. де Рон
76'
68'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Ф. Рибери
66'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
Ф. Кьеза
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Масиелло
57'
Замена
А. Гомес
️️️️
Л. Муриэль
57'
53'
Желтая карточка
Н. Миленкович
46'
Желтая карточка
П. Лирола
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Луис Паломино
Желтая карточка
М. Пашалич
8'
1'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
19
Паломино
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
5
Масиелло
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
91
Сапата
3-3-3-1
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
14
Лирола
5
Пульгар
29
Дальберт
8
Кастровилли
47
Бадель
7
Рибери
14
Кьеза
8
Госенс
13
Арана
13
Арана
8
Госенс
5
Масиелло
72
Иличич
72
Иличич
5
Масиелло
10
Муриэль
10
Гомес
10
Гомес
10
Муриэль
29
Дальберт
5
Венути
5
Венути
29
Дальберт
7
Рибери
27
Боатенг
27
Боатенг
7
Рибери
14
Кьеза
28
Влахович
28
Влахович
14
Кьеза
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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