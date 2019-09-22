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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Колорадо
Канзаc Сити - Колорадо: обзор матча 22 сентября 2019
Канзаc Сити
22.09.2019, воскресенье, 03:30
США. МЛС
2 : 3
Завершен
Колорадо
14'
Т. Смит (АГ)
42'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Колорадо
43'
Желтая карточка
К. Розенберри
42'
ГОЛ! 1:1!
О. Камара
Пас отдал
Д. Прайс
Желтая карточка
Л. Мартинш
30'
Вторая желтая
М. Бислер
20'
18'
Желтая карточка
С. Николсон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Смит
14'
Желтая карточка
М. Бислер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Колорадо
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦФ
2-4-1
29
Мелия
5
Бислер
36
Мартинш
8
Зуси
77
Расселл
15
Эспиноза
21
Гутьеррес
11
Немет
3-1-1-1
1
Ирвин
15
Смит
3
Акоста
12
Розенберри
19
Прайс
19
Николсон
9
Камара
Остались в запасе
Канзаc Сити
Колорадо
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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Колорадо
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
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1
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1
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20 ноября
3
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5 ноября
1
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29 октября
1
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