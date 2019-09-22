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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Коламбус
Ванкувер Уайткепс - Коламбус: обзор матча 22 сентября 2019
Ванкувер Уайткепс
22.09.2019, воскресенье, 00:01
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Коламбус
90+4'
Ф. Монтеро
18'
Г. Зардес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ванкувер Уайткепс - Коламбус
ГОЛ! 1:1!
Ф. Монтеро
Пас отдал
А. Аднан
90'
+4
Желтая карточка
А. Аднан
45'
+1
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Зардес
Желтая карточка
З. МакМат
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
18
Зак МакМат
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
6
Давид Гусман
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ванкувер Уайткепс
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Коламбус
20
Вил Трапп
ЦП
2-2
18
МакМат
6
Аднан
44
Хенри
23
Суттер
31
Тейберт
2-1-1-1
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
6
Гусман
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Коламбус
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
20
Вил Трапп
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Остались в запасе
20
Вил Трапп
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Коламбус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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Ванкувер Уайткепс
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