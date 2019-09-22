Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 22 сентября 2019
Челси
22.09.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
71'
Н. Канте
14'
Т. Александер-Арнольд
30'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
Желтая карточка
М. Алонсо
90'
+4
90'
+2
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Салах
86'
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
М. Ковачич
84'
84'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Хендерсон
78'
Желтая карточка
Фабиньо
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
77'
72'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Мане
ГОЛ! 1:2!
Н. Канте
Пас отдал
С. Аспиликуэта
71'
57'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Замена
К. Зума
️️️️
А. Кристенсен
42'
30'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
Желтая карточка
Ф. Томори
20'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Эмерсон
15'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
15
Кристенсен
23
Томори
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Виллиан
7
Маунт
18
Абрахам
4-1-2-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
33
Эмерсон
3
Алонсо
3
Алонсо
33
Эмерсон
15
Кристенсен
4
Зума
4
Зума
15
Кристенсен
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
10
Салах
2
Гомес
2
Гомес
10
Салах
10
Мане
20
Милнер
20
Милнер
10
Мане
14
Хендерсон
10
Лаллана
10
Лаллана
14
Хендерсон
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Ливерпуль
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
8
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
8
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+