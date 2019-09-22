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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Наполи
Лечче - Наполи: обзор матча 22 сентября 2019
Лечче
22.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
28'
Ф. Льоренте
40'
Л. Инсинье (П)
52'
Ф. Руис
82'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Наполи
82'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Льоренте
53'
Желтая карточка
Ф. Руис
52'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Руис
Пас отдал
Л. Инсинье
45'
+1
Желтая карточка
Э. Эльмас
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Инсинье
Желтая карточка
Габриэл
38'
Желтая карточка
П. Тахцидис
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
22'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Андреа Табанелли
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
3-4-2
5
Манкосу
32
Кальдерони
13
Россеттини
15
Лучионе
23
Табанелли
77
Тахцидис
3
Рисполи
37
Маер
17
Фариас
25
Фалько
4-3-1-2
1
Оспина
24
Малку
52
Максимович
3
Кулибали
13
Гулам
7
Зелински
8
Руис
99
Эльмас
10
Инсинье
30
Милик
12
Льоренте
Остались в запасе
Лечче
Наполи
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лечче - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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