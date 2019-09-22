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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фортуна
Боруссия М - Фортуна: обзор матча 22 сентября 2019
Боруссия М
22.09.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
74'
М. Тюрам
87'
М. Тюрам
6'
К. Нуху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фортуна
ГОЛ! 2:1!
М. Тюрам
87'
Желтая карточка
Д. Закария
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Тюрам
Пас отдал
С. Ляйнер
74'
65'
Желтая карточка
К. Айхан
49'
Желтая карточка
М. Циммерманн
35'
Желтая карточка
А. Бодзек
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Нуху
Пас отдал
А. Хоффманн
Желтая карточка
С. Ляйнер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
18
Томас Пледль
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
24
Янчке
22
Ляйнер
6
Закария
10
Нойхаус
8
Бенеш
7
Херрманн
14
Плеа
7
Эмболо
3-2-2-2
1
Стеффен
25
Циммерманн
4
Хоффманн
23
Айхан
8
Циммер
17
Гисельман
8
Бэйкер
13
Бодзек
19
Караман
9
Ковнацки
Остались в запасе
Боруссия М
Фортуна
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
37
Бернард Текпетей
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Боруссия М - Фортуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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