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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 22 сентября 2019
ПСВ
22.09.2019, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
78'
Д. Мален
63'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Аякс
ГОЛ! 1:1!
Д. Мален
Пас отдал
К. Гакпо
78'
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
Д. Тадич
55'
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
М. Садилек
35'
14'
Желтая карточка
Д. Блинд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2-2-3-1-2
41
Зут
32
Баумгартль
24
Виргевер
13
Росарио
20
Хендрикс
23
Садилек
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
77
Брума
14
Мален
34
Бергвейн
3-3-1-3
24
Онана
3
Тальяфико
6
Мартинес
34
Велтман
8
Дест
4
Альварес
17
Блинд
22
Зиеш
7
Нерес
10
Тадич
10
Промес
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
20
Рицу Доан
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
20
Рицу Доан
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПСВ - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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