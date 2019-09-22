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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 22 сентября 2019
Болонья
22.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Рома
54'
Н. Сансоне (П)
49'
А. Коларов
90+4'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
85'
Вторая желтая
Д. Манчини
71'
Желтая карточка
Д. Манчини
64'
Желтая карточка
Ж. Верету
62'
Желтая карточка
Э. Джеко
59'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Желтая карточка
Т. Томиясу
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Сансоне
54'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Желтая карточка
М. Дийкс
41'
Желтая карточка
А. Поли
15'
13'
Желтая карточка
А. Флоренци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
13
Бани
4
Денсвил
5
Томиясу
17
Медель
21
Сориано
15
Поли
11
Сансоне
21
Дестро
7
Орсолини
4-3-2-1
13
Лопес
24
Флоренци
23
Манчини
17
Фасио
11
Коларов
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
Остались в запасе
Болонья
Рома
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Рома
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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