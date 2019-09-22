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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 22 сентября 2019
Сампдория
22.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Торино
56'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Торино
82'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Бремер
Замена
Д. Капрари
️️️️
Ф. Квальярелла
82'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
80'
Желтая карточка
Э. Ригони
78'
Замена
К. Линетти
️️️️
М. Габбиадини
75'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
А. Феррари
69'
68'
Замена
С. Верди
️️️️
С. Мейте
62'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
О. Эйна
59'
Желтая карточка
С. Дзадза
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Аудеро
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
29
Мурру
23
Депаоли
14
Виейра
8
Экдаль
24
Ригони
11
Габбиадини
27
Квальярелла
3-2-3-2
46
Сиригу
4
Иццо
13
Лянко
3
Бремер
34
Эйна
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
8
Мейте
11
Белотти
11
Дзадза
25
Феррари
24
Мурильо
24
Мурильо
25
Феррари
11
Габбиадини
17
Линетти
17
Линетти
11
Габбиадини
27
Квальярелла
10
Капрари
10
Капрари
27
Квальярелла
3
Бремер
7
Беренгер
7
Беренгер
3
Бремер
34
Эйна
93
Лаксальт
93
Лаксальт
34
Эйна
8
Мейте
90
Верди
90
Верди
8
Мейте
Остались в запасе
Сампдория
Торино
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сампдория - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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