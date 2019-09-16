Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лечче
Торино - Лечче: обзор матча 16 сентября 2019
Торино
16.09.2019, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
58'
А. Белотти (П)
35'
Д. Фариас
73'
М. Манкосу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лечче
88'
Желтая карточка
А. Рисполи
81'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Ж. Маер
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Л. Де Сильвестри
80'
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Манкосу
Замена
С. Верди
️️️️
Д. Базелли
72'
63'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Д. Фариас
63'
Замена
М. Манкосу
️️️️
Д. Лападула
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Белотти
58'
56'
Желтая карточка
А. Табанелли
50'
Желтая карточка
Д. Лападула
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Беренгер
46'
45'
Желтая карточка
Д. Фариас
Желтая карточка
А. Беренгер
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фариас
18'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
15'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лечче
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Андреа Табанелли
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
26
Джиджи
33
Бонифази
29
Де Сильвестри
34
Эйна
33
Базелли
8
Ринкон
8
Мейте
7
Беренгер
11
Белотти
3-4-2-1
22
Габриэл
32
Кальдерони
13
Россеттини
15
Лучионе
37
Маер
3
Рисполи
77
Тахцидис
23
Табанелли
25
Фалько
17
Фариас
18
Лападула
29
Де Сильвестри
93
Лаксальт
93
Лаксальт
29
Де Сильвестри
33
Базелли
90
Верди
90
Верди
33
Базелли
7
Беренгер
11
Дзадза
11
Дзадза
7
Беренгер
18
Лападула
5
Манкосу
5
Манкосу
18
Лападула
37
Маер
28
Шахов
28
Шахов
37
Маер
17
Фариас
15
Бабакар
15
Бабакар
17
Фариас
Остались в запасе
Торино
Лечче
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Торино - Лечче
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Лечче
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+