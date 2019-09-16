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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 16 сентября 2019
Ростов
16.09.2019, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
54'
Х. Байрамян
65'
М. Норманн
19'
О. Роши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
90'
+1
Желтая карточка
А. Саплинов
85'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Х. Байрамян
82'
80'
Замена
А. Понсе
️️️️
Д. Глушаков
Замена
А. Саплинов
️️️️
Э. Шомуродов
77'
66'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
ГОЛ! 2:1!
М. Норманн
65'
62'
Красная карточка
А. Швец
ГОЛ! 1:1!
Х. Байрамян
54'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Роши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
14
Эльдор Шомуродов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
19
Олег Иванов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4-1-2-2
14
Шомуродов
23
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
34
Козлов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
4-4-1
88
Гудиев
40
Уциев
13
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
88
Глушаков
0
Швец
11
Исмаэл
21
Роши
95
Митришев
19
Байрамян
15
Глебов
15
Глебов
19
Байрамян
14
Шомуродов
55
Саплинов
55
Саплинов
14
Шомуродов
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
88
Глушаков
9
Понсе
9
Понсе
88
Глушаков
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
59
Евгений Харин
ЛВ
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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