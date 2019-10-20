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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Ризеспор
Аланьяспор - Ризеспор: обзор матча 20 октября 2019
Аланьяспор
20.10.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 8 тур
5 : 2
Завершен
Ризеспор
16'
Ч. Гюльселам
29'
П. Сиссе
51'
Т. Бакасетас
70'
Ж. Фернандес
75'
П. Сиссе
66'
Ф. Болдрин (П)
73'
Ф. Болдрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Ризеспор
ГОЛ! 5:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ж. Фернандес
75'
73'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Болдрин
ГОЛ! 4:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
О. Булут
70'
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Болдрин
ГОЛ! 3:0!
Т. Бакасетас
Пас отдал
Г. Цавеллас
51'
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Ж. Фернандес
29'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Гюльселам
Пас отдал
Т. Бакасетас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Аланьяспор
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Ризеспор
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
2-3-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
6
Сиопис
6
Гюльселам
6
Булут
9
Бакасетас
10
Фернандес
61
Сиссе
2-3
23
Аккан
5
Хацисаяс
77
Оваджикли
10
Болдрин
4
Диоманд
5
Дурак
Остались в запасе
Аланьяспор
Ризеспор
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Остались в запасе
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Аланьяспор - Ризеспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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