Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 20 октября 2019
Монако
20.10.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 2
Завершен
Ренн
3'
В. Бен-Йеддер
56'
И. Слимани
90+3'
В. Бен-Йеддер
12'
Ф. Мауасса
48'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
ГОЛ! 3:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Б. Кейта
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
К. Гренье
Желтая карточка
К. Глик
90'
59'
Желтая карточка
Й. Наньон
ГОЛ! 2:2!
И. Слимани
Пас отдал
С. Фабрегас
56'
Желтая карточка
И. Слимани
54'
48'
ГОЛ! 1:2!
А. Эну
12'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мауасса
Пас отдал
А. Эну
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
И. Слимани
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Ренн
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Джордан
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Леком
21
Жемерсон
15
Глик
5
Бадьяшиль
2
Агилар
8
Бакайоко
4
Фабрегас
15
Силва
23
Диаш
10
Бен-Йеддер
19
Слимани
3-2-2-2
1
Салин
21
Морель
23
Наньон
3
Да Силва
14
Траоре
27
Мауасса
19
Гренье
27
Бурижо
99
Ньянг
23
Эну
Остались в запасе
Монако
Ренн
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
99
Рафик Гитан
АП
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Монако - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Монако
Ренн
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+