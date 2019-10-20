Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 20 октября 2019
Эспаньол
20.10.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
17'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Лопес
90'
+6
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
90'
+3
90'
+3
Замена
Р. Мори
️️️️
А. Морено
81'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
В. Лей
️️️️
В. Гомес
77'
71'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Касорла
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
М. Варгас
71'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Дардер
57'
51'
Желтая карточка
В. Иборра
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Лопес
17
Педроса
5
Налдо
20
Эспиноcа
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
8
Варгас
9
Кальери
4-3-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
14
Торрес
5
Морено
39
Альбиоль
99
Ангисса
8
Касорла
10
Иборра
16
Гомес
7
Морено
9
Экамби
2
Гомес
7
Лей
7
Лей
2
Гомес
10
Дардер
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Дардер
8
Варгас
14
Феррейра
14
Феррейра
8
Варгас
8
Касорла
10
Онтиверос
10
Онтиверос
8
Касорла
9
Экамби
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
9
Экамби
5
Морено
26
Мори
26
Мори
5
Морено
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Давид Галльего
1
Андрес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Вильярреал
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+