Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Сочи
Арсенал - Сочи: обзор матча 20 октября 2019
Арсенал
20.10.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
43'
А. Ломовицкий (П)
6'
А. Мостовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сочи
83'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Луценко
80'
77'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Цаллагов
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Э. Кангва
69'
68'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
А. Заболотный
66'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
64'
Вторая желтая
Ф. Кудряшов
62'
Желтая карточка
И. Миладинович
Желтая карточка
М. Беляев
60'
Желтая карточка
Э. Кангва
57'
Пенальти не реализован!
А. Ломовицкий
54'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Калугин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ломовицкий
43'
42'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
Р. Бауэр
42'
Желтая карточка
Е. Луценко
31'
Пенальти не реализован!
Е. Луценко
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Мостовой
Пас отдал
А. Заболотный
1'
Желтая карточка
А. Заболотный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
4-3-2-1
36
Левашов
27
Альварес
71
Денисов
9
Комбаров
6
Беляев
10
Кангва
4
Бауэр
11
Ткачев
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
48
Луценко
4-1-2-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
30
Кудряшов
44
Калугин
45
Миладинович
15
Цаллагов
16
Нобоа
20
Померко
18
Бурмистров
77
Мостовой
91
Заболотный
10
Кангва
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Кангва
48
Луценко
99
Тудоре
99
Тудоре
48
Луценко
91
Заболотный
3
Набиуллин
3
Набиуллин
91
Заболотный
18
Бурмистров
34
Маргасов
34
Маргасов
18
Бурмистров
15
Цаллагов
7
Полоз
7
Полоз
15
Цаллагов
Остались в запасе
Арсенал
Сочи
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Арсенал - Сочи
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Арсенал
Сочи
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+