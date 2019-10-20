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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада Д - Уфа-2
Лада Д - Уфа-2: обзор матча 20 октября 2019
Лада Д
20.10.2019, воскресенье, 13:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
2 : 2
Завершен
Уфа-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лада Д - Уфа-2
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0
Матчи команд
Лада Д
Россия. ПФЛ. Группа 4, 4 тур
КАМАЗ
4 : 0
29.08.2020
Лада Д
Россия. ПФЛ. Группа 4, 3 тур
Лада Д
2 : 0
24.08.2020
Ижевск
Россия. Кубок, 1/128 финала
КАМАЗ
1 : 1
19.08.2020
Лада Д
Россия. ПФЛ. Группа 4, 2 тур
Звезда
3 : 2
15.08.2020
Лада Д
Россия. ПФЛ. Группа 4, 1 тур
Лада Д
0 : 2
10.08.2020
Тюмень
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Носта
2 : 0
03.11.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Уфа-2
1 : 2
26.10.2019
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада Д
2 : 2
20.10.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Уфа-2
1 : 2
13.10.2019
Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Акрон
3 : 1
06.10.2019
Уфа-2
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«Енисей» подписал лучшего бомбардира клуба ПФЛ Карпука
2020.06.09 09:43
2
Хоккеист Лукоянов дебютировал в футболе. Он вышел на замену в игре КАМАЗ – «Уфа-2»
2019.04.21 16:21
1
«Енисей» подписал лучшего бомбардира клуба ПФЛ Карпука
2020.06.09 09:43
2
Хоккеист Лукоянов дебютировал в футболе. Он вышел на замену в игре КАМАЗ – «Уфа-2»
2019.04.21 16:21
1
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