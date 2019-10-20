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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
Уиган Атлетик - Ноттингем Форест: обзор матча 20 октября 2019
Уиган Атлетик
20.10.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Рибейру
Желтая карточка
М. Якобс
82'
Желтая карточка
Н. Бирн
51'
Желтая карточка
Л. МакЛед
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
4
Льюис МакЛед
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Маршалл
33
Робинсон
22
Данкли
5
Уилльямс
4
Малгрю
14
Бирн
4
МакЛед
24
Якобс
19
Мэсси
19
Мур
3-2-2-3
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
14
Робинсон
2
Кэш
4
Рибейру
26
Уотсон
15
Босток
11
Лолли
10
Амеоби
17
Мир
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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