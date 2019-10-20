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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Фенербахче
Денизлиспор - Фенербахче: обзор матча 20 октября 2019
Денизлиспор
20.10.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
73'
О. Эступиньян
39'
Т. Чигерчи
62'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Фенербахче
ГОЛ! 1:2!
О. Эступиньян
Пас отдал
И. Айссати
73'
62'
ГОЛ! 0:2!
В. Мурики
Пас отдал
Э. Белезоглу
Желтая карточка
И. Айссати
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чигерчи
Желтая карточка
И. Сакей
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Фенербахче
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Денизлиспор
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-3-2
19
Бергдич
22
Сэпунару
22
Юмлу
14
Айссати
5
Сакей
77
Барроу
9
Сако
19
Эступиньян
4-2-2-1-1
22
Исла
4
Азиз
25
Занка
33
Али Калдырым
38
Чигерчи
14
Густаво
11
Туфан
25
Белезоглу
10
Родригеш
19
Мурики
Остались в запасе
Денизлиспор
Фенербахче
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Денизлиспор - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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