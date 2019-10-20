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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Сельта
Алавес - Сельта: обзор матча 20 октября 2019
Алавес
20.10.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
50'
Л. Магальян
82'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Сельта
Желтая карточка
Лукас
90'
+3
Желтая карточка
Л. Магальян
90'
ГОЛ! 2:0!
Лукас
Пас отдал
А. Видаль
82'
ГОЛ! 1:0!
Л. Магальян
Пас отдал
Лукас
50'
Желтая карточка
М. Гарсия
45'
+4
Желтая карточка
Р. Дуарте
38'
Желтая карточка
М. Вакасо
31'
26'
Желтая карточка
Д. Юнка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
16
Магальян
5
Дуарте
22
Видаль
22
Вакасо
19
Гарсия
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
23
Саэнс
4
Айду
17
Юнка
68
Лоботка
5
Йокушлу
12
Рафинья
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
Остались в запасе
Алавес
Сельта
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Алавес - Сельта
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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