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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 20 октября 2019
Севилья
20.10.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
86'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
Р. Везо
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Навас
86'
Желтая карточка
Ж. Кунде
76'
Желтая карточка
Фернандо
58'
14'
Желтая карточка
Э. Кабако
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Леванте
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
34
Карлос
23
Кунде
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Банега
7
Окампос
3
Нолито
14
Чичарито
3-2-2-3
13
Айтор
22
Радойя
23
Кабако
21
Рубен Везо
21
Мирамон
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Мелеро
27
Эрнани
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Севилья
Леванте
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Севилья - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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