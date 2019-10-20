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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 20 октября 2019
Уфа
20.10.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
83'
В. Кротов
26'
И. Ахметов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - ЦСКА
ГОЛ! 1:1!
В. Кротов
Пас отдал
Д. Табидзе
83'
78'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
Замена
А. Голубев
️️️️
О. Тилль
74'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Терентьев
68'
Желтая карточка
Д. Фомин
66'
62'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Ф. Чалов
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Вомбергар
61'
Желтая карточка
Д. Терентьев
41'
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Ахметов
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
33
Александр Сухов
ЛАЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПАЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
3-4-1-2
31
Беленов
15
Пуцко
24
Неделчару
5
Табидзе
33
Сухов
74
Фомин
55
Карп
43
Терентьев
18
Тилль
29
Вомбергар
77
Бизяк
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
32
Магнуссон
62
Карпов
18
Кучаев
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
10
Сигурдссон
63
Чалов
29
Вомбергар
57
Кротов
57
Кротов
29
Вомбергар
43
Терентьев
3
Круговой
3
Круговой
43
Терентьев
18
Тилль
50
Голубев
50
Голубев
18
Тилль
63
Чалов
15
Бийол
15
Бийол
63
Чалов
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Уфа - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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