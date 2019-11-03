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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Алавес
Осасуна - Алавес: обзор матча 03 ноября 2019
Осасуна
03.11.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 12 тур
4 : 2
Завершен
Алавес
26'
Л. Авила
45+6'
Р. Торрес (П)
55'
Х. Вильяр (П)
27'
В. Лагвардия
51'
Лукас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Алавес
Желтая карточка
П. Эступиньян
90'
+2
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ф. Мерида
85'
Желтая карточка
М. Кардона
84'
84'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Замена
И. Перес
️️️️
Р. Гарсия
81'
76'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Хоселу
Замена
М. Кардона
️️️️
Х. Вильяр
76'
Желтая карточка
Ф. Мерида
69'
67'
Замена
О. Бурк
️️️️
А. Видаль
58'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
М. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Вильяр
55'
51'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Лукас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Торрес
45'
+6
Желтая карточка
Л. Авила
41'
27'
ГОЛ! 1:1!
В. Лагвардия
Пас отдал
М. Агиррегабирия
ГОЛ! 1:0!
Л. Авила
26'
10'
Желтая карточка
Л. Магальян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
23
Луис Переа
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рубен
2
Эступиньян
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
9
Вильяр
3-3-2-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
16
Магальян
5
Лагвардия
22
Видаль
8
Понс
5
Дуарте
19
Гарсия
22
Вакасо
13
Хоселу
7
Лукас
14
Гарсия
21
Перес
21
Перес
14
Гарсия
8
Мерида
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Мерида
9
Вильяр
22
Кардона
22
Кардона
9
Вильяр
19
Гарсия
17
Сайнс
17
Сайнс
19
Гарсия
22
Видаль
7
Бурк
7
Бурк
22
Видаль
13
Хоселу
11
Гуидетти
11
Гуидетти
13
Хоселу
Остались в запасе
Осасуна
Алавес
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Осасуна - Алавес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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