Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Йени Малатьяспор
Касымпаша - Йени Малатьяспор: обзор матча 03 ноября 2019
Касымпаша
03.11.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
13'
Б. Койта
61'
А. Яхович
68'
В. Сары (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Йени Малатьяспор
90'
+8
Желтая карточка
С. Айтач
77'
Вторая желтая
Р. Ялчин
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
75'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Сары
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Яхович
Пас отдал
Гильерме
Желтая карточка
Р. Куарежма
33'
17'
Желтая карточка
Р. Ялчин
ГОЛ! 1:0!
Б. Койта
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
15
Карим Хафез
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Йени Малатьяспор
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Касымпаша
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Гекхан Торе
ЦП
3-2-3
15
Хафез
89
Сары
13
Бен Юссеф
90
Попов
35
Кара
55
Койта
9
Пектемек
7
Куарежма
2-2-2-1
15
Хадебе
23
Айтач
18
Аква
6
Ялчин
23
Тьеви
12
Гильерме
18
Яхович
Остались в запасе
Касымпаша
Йени Малатьяспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Касымпаша - Йени Малатьяспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Йени Малатьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+