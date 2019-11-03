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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 03 ноября 2019
Эвертон
03.11.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90+7'
Д. Тосун
63'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
90'
+12
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 1:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Л. Динь
90'
+7
88'
Замена
Х. Фойт
️️️️
С. Орье
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
84'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Т. Дэвис
83'
79'
Красная карточка
Х. Сон
73'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
Д. Тосун
️️️️
Т. Уолкотт
68'
65'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алли
Пас отдал
Х. Сон
31'
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
Т. Уолкотт
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
4-3-2-1
1
Пикфорд
12
Динь
27
Холгейт
22
Мина
19
Сидибе
20
Гомеш
18
Делф
22
Дэвис
17
Ивоби
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
4-2-3-1
13
Газзанига
92
Орье
23
Алдервейрелд
6
Санчес
4
Дэвис
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
22
Дэвис
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
22
Дэвис
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
32
Уолкотт
23
Тосун
23
Тосун
32
Уолкотт
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
24
Эриксен
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Эриксен
92
Орье
8
Фойт
8
Фойт
92
Орье
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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