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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Кельн
Фортуна - Кельн: обзор матча 03 ноября 2019
Фортуна
03.11.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
38'
Р. Хеннингс (П)
61'
Э. Томми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Кельн
Желтая карточка
А. Бодзек
86'
ГОЛ! 2:0!
Э. Томми
Пас отдал
К. Айхан
61'
51'
Желтая карточка
Д. Дрекслер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Хеннингс
38'
27'
Желтая карточка
С. Теродде
26'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-3-1
1
Стеффен
8
Циммер
4
Нуху
27
Моралес
17
Гисельман
23
Айхан
27
Томми
13
Бодзек
7
Финк
10
Хеннингс
3-3-1-1-1
1
Хорн
3
Каттербах
33
Борнау
5
Чикош
3
Эхизибуе
6
Скири
14
Хектор
21
Шауб
24
Дрекслер
9
Теродде
Остались в запасе
Фортуна
Кельн
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Фортуна - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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