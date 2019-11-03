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Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 03 ноября 2019
Кристал Пэлас
03.11.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
57'
Д. Сеюнджу
88'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
90'
+1
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мэддисон
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Грей
85'
Замена
У. Морган
️️️️
Х. Барнс
81'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
78'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Д. МакАртур
78'
74'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Перес
Замена
М. Майер
️️️️
Ш. Куяте
74'
Желтая карточка
Д. Томкинс
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сеюнджу
Желтая карточка
Д. Шлупп
54'
48'
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
10
Айю
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
11
МакАртур
16
МакКарти
16
МакКарти
11
МакАртур
8
Куяте
7
Майер
7
Майер
8
Куяте
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
22
Перес
10
Грей
10
Грей
22
Перес
11
Барнс
5
Морган
5
Морган
11
Барнс
10
Мэддисон
26
Прат
26
Прат
10
Мэддисон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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