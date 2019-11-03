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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Сассуоло
Лечче - Сассуоло: обзор матча 03 ноября 2019
Лечче
03.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
18'
Д. Лападула
42'
Ф. Фалько
35'
Д. Тольян
85'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Сассуоло
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Берарди
82'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Желтая карточка
Е. Шахов
74'
Желтая карточка
М. Кальдерони
60'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Тольян
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фалько
42'
37'
Желтая карточка
М. Локателли
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тольян
Пас отдал
М. Локателли
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
Пас отдал
Л. Россеттини
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
4-1-2-2
22
Габриэл
32
Кальдерони
15
Лучионе
13
Россеттини
6
Меккарьелло
10
Петриччионе
23
Табанелли
37
Маер
15
Бабакар
18
Лападула
4-1-2-2-1
47
Консильи
22
Тольян
19
Романья
6
Марлон
77
Кирьякопулос
5
Локателли
14
Мба Обьянг
25
Траоре
10
Берарди
13
Бога
92
Дефрель
Остались в запасе
Лечче
Сассуоло
25
Филиппо Фалько
ПВ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лечче - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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