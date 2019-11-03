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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 03 ноября 2019
Вильярреал
03.11.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
Желтая карточка
Х. Онтиверос
90'
+3
Желтая карточка
В. Иборра
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
6
Кинтилья
7
Пенья
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
16
Гомес
9
Экамби
7
Морено
3-2-1-1-3
1
Симон
5
Альварес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
2
Капа
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
11
Гомес
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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