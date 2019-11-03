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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 03 ноября 2019
Сельта
03.11.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
37'
Р. Кенеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
Желтая карточка
П. Шейх
76'
71'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Желтая карточка
Д. Айду
63'
Желтая карточка
Н. Араужо
59'
46'
Желтая карточка
М. Арамбарри
41'
Желтая карточка
Д. Тимор
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кенеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
68
Лоботка
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
21
Фернандес
10
Аспас
4-1-1-2-2
13
Сорья
12
Ньом
3
Этчейта
2
Джене
17
Кукурелья
24
Тимор
8
Арамбарри
20
Портильо
29
Кенеди
18
Гальего
19
Молина
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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