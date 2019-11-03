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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Престон
Чарльтон - Престон: обзор матча 03 ноября 2019
Чарльтон
03.11.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Престон
58'
П. Галлахер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Престон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Радд
81'
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
74'
Желтая карточка
Д. Фишер
66'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Желтая карточка
Б. Каял
65'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Галлахер
Желтая карточка
М. Сарр
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Чарльтон
17
Джонатан Леко
ЦФ
Престон
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
4-3
14
Паррингтон
20
Солли
23
Сарр
15
Локьер
15
Прэтли
24
Каллен
7
Каял
3-4-1
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
5
Бауэр
14
Джонсон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
24
Магуайр
Остались в запасе
Чарльтон
Престон
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Чарльтон - Престон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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