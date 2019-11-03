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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Реймс
Ницца - Реймс: обзор матча 03 ноября 2019
Ницца
03.11.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
32'
В. Сиприен
41'
К. Эрейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Реймс
ГОЛ! 2:0!
К. Эрейе
41'
33'
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:0!
В. Сиприен
Пас отдал
П. Лис-Мелу
32'
26'
Вторая желтая
М. Думбия
26'
Желтая карточка
М. Думбия
Желтая карточка
Ю. Аталь
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
3-3-2-1-1
44
Бенитес
29
Эрейе
4
Данте
5
Сарр
20
Аталь
15
Данило
13
Коли
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
20
Клод-Морис
37
Ганаго
4-1-1-3-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
11
Камара
7
Шавалерен
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
7
Думбия
22
Диа
Остались в запасе
Ницца
Реймс
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ницца - Реймс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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