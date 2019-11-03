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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 03 ноября 2019
Дженоа
03.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
22'
Г. Пандев
32'
Р. Де Пауль
87'
К. Сема
90+4'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
К. Ласанья
Пас отдал
Л. Теодорчик
89'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
С. Окака-Чука
87'
ГОЛ! 1:2!
К. Сема
Пас отдал
С. Окака-Чука
72'
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Несторовски
Замена
А. Санабрия
️️️️
К. Ромеро
70'
65'
Замена
Р. Бекао
️️️️
С. Де Майо
Замена
А. Баррека
️️️️
П. Анкерсен
64'
Замена
И. Радованович
️️️️
Р. Сапонара
52'
48'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
И. Несторовски
25'
Желтая карточка
К. Сема
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Куаме
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
15
Уолес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Дженоа
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-1-2-3
13
Раду
21
Ромеро
25
Сапата
2
Анкерсен
18
Гильоне
20
Шоне
17
Сапонара
7
Агудело
8
Куаме
9
Пинамонти
21
Пандев
4-4-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
3
Опоку
87
Де Майо
17
Нуйтинк
8
Мандрагора
15
Уолес
7
Де Пауль
12
Сема
90
Несторовски
77
Окака-Чука
17
Сапонара
16
Радованович
16
Радованович
17
Сапонара
2
Анкерсен
3
Баррека
3
Баррека
2
Анкерсен
21
Ромеро
19
Санабрия
19
Санабрия
21
Ромеро
87
Де Майо
50
Бекао
50
Бекао
87
Де Майо
77
Окака-Чука
91
Теодорчик
91
Теодорчик
77
Окака-Чука
90
Несторовски
15
Ласанья
15
Ласанья
90
Несторовски
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Дженоа - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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