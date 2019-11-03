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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 03 ноября 2019
Гранада
03.11.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
36'
А. Вадильо
21'
Порту
89'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
90'
+3
Замена
А. Гевара
️️️️
Порту
89'
ГОЛ! 1:2!
Порту
Пас отдал
А. Янузай
84'
Замена
А. Янузай
️️️️
Л. Сангалли
Замена
Куини
️️️️
А. Вадильо
84'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Я. Брайс
70'
66'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Пуэртас
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Вадильо
36'
35'
Желтая карточка
В. Жозе
33'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
21'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Феде Вико
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
16
Диас
12
Азиз
88
Брайс
21
Эррера
14
Вадильо
7
Пуэртас
14
Фернандес Луна
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Льоренте
2
Сальдуа
18
Монреаль
23
Мерино
10
Порту
23
Сангалли
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Пуэртас
11
Мачис
11
Мачис
7
Пуэртас
14
Вадильо
17
Куини
17
Куини
14
Вадильо
88
Брайс
19
Вико
19
Вико
88
Брайс
10
Порту
6
Гевара
6
Гевара
10
Порту
23
Сангалли
24
Янузай
24
Янузай
23
Сангалли
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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