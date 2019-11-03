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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 03 ноября 2019
Фиорентина
03.11.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Парма
67'
Г. Кастровилли
40'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
83'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Д. Кулушевски
74'
Замена
М. Спрокати
️️️️
Я. Карамо
Желтая карточка
Э. Пульгар
71'
68'
Замена
А. Барилла
️️️️
Д. Пеццелла
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастровилли
Пас отдал
Дальберт
67'
Желтая карточка
Дальберт
55'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Р. Геззаль
54'
40'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
Ю. Куцка
39'
Желтая карточка
Ю. Куцка
28'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-3-2
1
Дронговски
20
Раньери
31
Миленкович
5
Венути
29
Дальберт
5
Пульгар
8
Кастровилли
47
Бадель
18
Геззаль
14
Кьеза
27
Боатенг
4-1-3-2
55
Сепе
36
Дармиан
3
Пеццелла
55
Дермаку
2
Якопони
23
Скоццарелла
33
Куцка
21
Кулушевски
23
Эрнани
14
Карамо
27
Жервиньо
18
Геззаль
28
Влахович
28
Влахович
18
Геззаль
21
Кулушевски
5
Гальоло
5
Гальоло
21
Кулушевски
3
Пеццелла
20
Барилла
20
Барилла
3
Пеццелла
14
Карамо
93
Спрокати
93
Спрокати
14
Карамо
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Фиорентина - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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