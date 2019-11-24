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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 24 ноября 2019
АЕК
24.11.2019, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Арис
81'
П. Манталос (П)
64'
Д. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Арис
Желтая карточка
О. Враньеш
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Манталос
81'
80'
Желтая карточка
М. Корхут
Желтая карточка
Г. Якумакис
80'
78'
Желтая карточка
Л. Роуз
64'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ларссон
Пас отдал
М. Корхут
53'
Красная карточка
Б. Идейе
Желтая карточка
П. Манталос
47'
Желтая карточка
Э. Лопеш
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Арис
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
3-2-2
1
Баркас
2
Бакакис
22
Враньеш
22
Лопеш
8
Симойш
20
Манталос
7
Оливейра
10
Верде
2-3-1
31
Роуз
69
Корхут
16
Гама
10
Фетфацидис
88
Саша
12
Идейе
Остались в запасе
АЕК
Арис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча АЕК - Арис
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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