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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Сочи
Уфа - Сочи: обзор матча 24 ноября 2019
Уфа
24.11.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
85'
А. Вомбергар
25'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Сочи
ГОЛ! 1:1!
А. Вомбергар
Пас отдал
А. Сухов
85'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
В. Кротов
82'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Л. Бизяк
82'
77'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Карапетян
Замена
А. Козлов
️️️️
О. Тилль
65'
Желтая карточка
А. Сухов
60'
56'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Полоз
50'
Замена
Н. Калугин
️️️️
М. Мевля
Желтая карточка
В. Кротов
49'
49'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Д. Фомин
38'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Н. Бурмистров
9'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Беленов
5
Йокич
24
Неделчару
15
Пуцко
33
Сухов
55
Карп
74
Фомин
18
Тилль
10
Алиев
57
Кротов
77
Бизяк
4-2-3-1
39
Фролов
45
Миладинович
32
Мевля
90
Шакуро
99
Новосельцев
20
Померко
15
Цаллагов
18
Бурмистров
7
Полоз
77
Мостовой
87
Карапетян
77
Бизяк
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
77
Бизяк
18
Тилль
32
Козлов
32
Козлов
18
Тилль
57
Кротов
29
Вомбергар
29
Вомбергар
57
Кротов
87
Карапетян
20
Юрганов
20
Юрганов
87
Карапетян
32
Мевля
44
Калугин
44
Калугин
32
Мевля
7
Полоз
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Полоз
Остались в запасе
Уфа
Сочи
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Роман Березовский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Роман Березовский
Статистика матча Уфа - Сочи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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