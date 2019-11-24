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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Краснодар
Арсенал - Краснодар: обзор матча 24 ноября 2019
Арсенал
24.11.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
43'
Е. Луценко
7'
Т. Вилена
25'
С. Петров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Краснодар
Желтая карточка
Г. Григалава
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
И. Игнатьев
78'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
М. Сулейманов
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
И. Горбатенко
75'
68'
Желтая карточка
Т. Вилена
Замена
Д. Лесовой
️️️️
А. Денисов
66'
63'
Пенальти не реализован!
И. Игнатьев
Желтая карточка
Е. Шамов
62'
61'
Желтая карточка
Д. Уткин
57'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Берг
56'
Травма
М. Берг
ГОЛ! 1:2!
Е. Луценко
Пас отдал
С. Ткачев
43'
27'
Желтая карточка
М. Берг
25'
ГОЛ! 0:2!
С. Петров
Желтая карточка
В. Альварес
24'
16'
Желтая карточка
А. Мартынович
15'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Фернандеш
13'
Травма
М. Фернандеш
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилена
Пас отдал
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ПАЗ
23
Горан Чаушич
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
94
Вандерсон
РФ
3-3-1-2-1
50
Шамов
71
Денисов
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
23
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
23
Горбатенко
11
Ткачев
48
Луценко
4-3-3
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
5
Фьолусон
2
Рамирес
99
Фернандеш
52
Вилена
47
Уткин
93
Сулейманов
33
Берг
18
Игнатьев
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
71
Денисов
88
Лесовой
88
Лесовой
71
Денисов
93
Сулейманов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
93
Сулейманов
33
Берг
18
Газинский
18
Газинский
33
Берг
99
Фернандеш
94
Вандерсон
94
Вандерсон
99
Фернандеш
Остались в запасе
Арсенал
Краснодар
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Арсенал - Краснодар
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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