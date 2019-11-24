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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 24 ноября 2019
Тулуза
24.11.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
76'
Д. Бенедетто
79'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
86'
82'
Желтая карточка
Б. Камара
80'
Желтая карточка
Н. Радоньич
79'
ГОЛ! 0:2!
Н. Радоньич
Пас отдал
В. Жермен
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Д. Пайет
70'
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
63'
Красная карточка
С. Морейра
41'
Желтая карточка
И. Сангаре
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-2-2
30
Рейне
4
Силла
2
Рохель
31
Морейра
77
Изима-Мирен
6
Сангаре
14
Доссеви
10
Градель
9
Саного
9
Кулурис
3-1-4-1-1
30
Манданда
70
Сарр
5
Перрен
2
Сакаи
8
Камара
21
Ронжье
8
Строотман
20
Лопес
8
Сансон
10
Пайет
9
Бенедетто
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
80
Исаак Лихаджи
ПВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
80
Исаак Лихаджи
ПВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Тулуза - Марсель
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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