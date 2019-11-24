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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 24 ноября 2019
Урал
24.11.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак
Замена
Ю. Бавин
️️️️
М. Кухарчик
85'
84'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Д. Ларссон
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Егорычев
77'
Замена
А. Панюков
️️️️
Н. Димитров
68'
66'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Шюррле
63'
Замена
Г. Тил
️️️️
Н. Умяров
Желтая карточка
В. Ильин
59'
57'
Желтая карточка
Н. Умяров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
18
Михал Кухарчик
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
5
Андрей Егорычев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Урал
1
Олег Баклов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Джано
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-2-2
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
23
Поляков
15
Кулаков
10
Фидлер
8
Августиняк
18
Кухарчик
17
Димитров
5
Егорычев
98
Ильин
3-3-2-1-1
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
2
Кутепов
33
Крал
18
Умяров
6
Айртон
20
Шюррле
47
Зобнин
7
Бакаев
17
Ларссон
18
Кухарчик
40
Бавин
40
Бавин
18
Кухарчик
17
Димитров
11
Панюков
11
Панюков
17
Димитров
5
Егорычев
88
Погребняк
88
Погребняк
5
Егорычев
18
Умяров
20
Тил
20
Тил
18
Умяров
20
Шюррле
9
Понсе
9
Понсе
20
Шюррле
17
Ларссон
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Ларссон
Остались в запасе
Урал
Спартак
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Джано
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Джано
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Урал - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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