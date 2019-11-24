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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 24 ноября 2019
Сампдория
24.11.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
45+6'
М. Габбиадини
75'
Г. Рамирес (П)
29'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
Желтая карточка
Я. Янкто
88'
Желтая карточка
Г. Рамирес
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Рамирес
75'
51'
Вторая желтая
М. Яяло
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
45'
+6
41'
Желтая карточка
И. Несторовски
39'
Желтая карточка
М. Яяло
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Феррари
25
Колли
23
Депаоли
21
Янкто
91
Бертолаччи
8
Экдаль
11
Рамирес
27
Квальярелла
11
Габбиадини
4-4-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
3
Опоку
17
Нуйтинк
87
Де Майо
7
Де Пауль
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
18
Яяло
15
Ласанья
90
Несторовски
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Сампдория - Удинезе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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